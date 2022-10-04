السيسي لأبطال معركة أبو عطوة: ”لنا عظيم الشرف إن إحنا نشوفكم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر، قائلا: "أهلا وسهلا ، لينا عظيم الشرف إن إحنا نلتقى ونشوفكم، وكل الناس في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، اللى قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: "احترامي واحترامي وتقديرنا ليكم كلكم..أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا قبل كده.. كان مهم قوى انكم تبقوا موجودين النهاردة علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاى ؟، لا بيتعمل بالكلام ولا بالشعارات ، بيتعمل بالدم والتضحيات وفضل باقى حتى الآن".

واختتم الرئيس: "عظيم الشرف إن إحنا نلتقى بيكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل".