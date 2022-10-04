عاجل.. السيسى يطلب التقاط صورة تذكارية مع أبطال المجموعة 139 صاعقة

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى: "نتشرف إننا نبقى جنبكم.. اسمحولنا نتصور معاكم". ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

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