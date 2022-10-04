جدة - نرمين السيد - توجَّه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر.





وقال مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الثلاثاء: تتقدَّم دار الإفتاء المصرية بخالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التى سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التى ستبقى عالقة فى أذهان المصريين جميعًا. وأضاف فضيلة المفتى: أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الحصين الذى قدَّم، ولا يزال يقدم، العديدَ من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم فى استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التى تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية فى أرض سيناء الغالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر: جيش مصر العظيم درع الوطن وحصنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.