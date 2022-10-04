شيرين عبدالوهاب ومحمد أسامة يقدمان أغنية «وأنت ماشى فى سيناء»

وسلطت الأغنية الضوء على أرض سيناء التى ارتوت بدماء الأبطال الذين بذلوا الغالى والنفيس، وجادوا بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن والدفاع عن كل شبر منه.
واستعرض فيلم تمثيلى آخر، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال الممثلين أحمد بدير وإسلام جمال، الحياة الاجتماعية والصعوبات التى عاشها الشعب المصرى خلال حرب أكتوبر ووقوفه خلف الجيش رغم الحياة الاقتصادية الصعبة.
وأشار أحمد بدير، إلى أن الحال الآن أصبح أفضل من أعوام سابقة لما تمر به مصر من أمن وأمان ومشروعات كثيرة على غرار المستشفيات والمدن والكبارى وتطوير كبير فى البلاد، مضيفا أنه مر هو وجيله بظروف صعبة ولم ييأسوا أبدا وتكاتفوا مع بعضهم البعض لحل مشاكلهم.
عقب ذلك، قال الفنان كمال أبو رية، إن كل المؤشرات فى الماضى كانت تشير إلى أن هناك حالة من الإحباط واليأس والانكسار عند كل المصريين فى مدن القناة وفى كل محافظات مصر، وجاء نصر أكتوبر نتيجة صبر وصمود الأبطال والتكاتف بين الشعب والجيش الذى لا يقبل الهزيمة ولا يرضى باليأس.
من جانبها، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز: "عشنا الأمل، ولم يكن هناك غير الصبر والتحمل لاسترجاع الأرض ولم الشمل وأن الوحدة لم تكن اختيارا ولكن كانت مسارا لتحقيق النصر"، وأضافت: "حاولنا وجيشنا حارب وانتصر وحقق إرداتنا ورجع أرضنا، لأن الكنانة لو لم يكن فيها سهام، كان سيطمع فيها اللئام، لكن هذا الجيل حاول وانتصر".
وأوضح الفنان إسلام جمال: "الجيل اللي قبلنا حقق حلمنا وأمننا، وحلمنا أن مصر تبقى أحسن بلد فى الدنيا كلها، والرزق يزيد وخيرها يعم على الكل"، متابعا: "هنشيل مصر فى عينينا ونبنيها بأيدينا ونفديها بروحنا ونحافظ على حاضرنا وحاضر الأجيال القادمة، ويبقى عندنا قناعة أن الطريق اللى أوله أمل آخره نور، والطريق اللى أوله يأس دايما آخره خوف".
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