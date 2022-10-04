عاجل.. إطلاق شعلة النصر بمناسبة مرور 49 عاما على حرب أكتوبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويتم تسليم الشعلة من جيل أكتوبر العظيم إلى الجيل الحاضر والمستقبل الكريم، وتتحرك الشعلة حتى قناة السويس عند النصب التذكارى بالإسماعيلية أول مكان يرفع عليه علم مصر على الضفة الشرقية للقناة خلال حرب أكتوبر، وستظل الشعلة مضاءه للعام المقبل احتفالا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتأتى الندوة فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.