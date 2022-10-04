أبطال المجموعة 139 صاعقة يتذكرون أمجادهم فى حرب أكتوبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرض الفيلم إنجازات هؤلاء الأبطال الذين صنعوا المستحيل وعبروا الحد الفاصل بين اليأس والرجاء، ومن بينهم رجال الصاعقة المصرية، حيث أنهم أول من عبر القناة وأول من أطلق النيران وآخر من أوقفها.

وتناول الفيلم قصة أبطال المجموعة "139" صاعقة الذين شكلوا بأجسادهم الصلبة حائط صد ضد دبابات القوات الإسرائيلية فمنعتها من التدخل فى مراحل العبور وإقامة رؤوس الكبارى.

وتحدث اللواء أركان حرب أحمد أسامة قائد المجموعة 139 صاعقة، قائلا: "فى بداية حرب أكتوبر صدرت الأوامر لإحدى كتائب المجموعة للأبرار جوا على مسافة 2 كيلو متر شرق قناة السويس".

من جانبه، تحدث اللواء أركان حرب مصطفى سليمان رئيس استطلاع المجموعة 139 صاعقة، قائلا: "صدرت الأوامر لكتيبة من المجموعة للأبرار بشرق القناة عند الطاسة على المحو الأوسط وعند تل الفرما على المحور الساحلى فى مهمة تبدو مستحيلة".

ونجح رجال المجموعة "139" صاعقة فى القضاء على الأمل الأخير للقوات الإسرائيلية فى دخول مدينة الإسماعيلية فى معركة مفصلية دارت وقائعها بين يومى 19 و23 من أكتوبر وسجلتها أدبيات الحرب الإسرائيلية بمعركة حقول المانجو وعرفها المصريون بمعركة أبوعطوة".

ثم تحدث اللواء أركان حرب على أمين قائد كتيبة 33 صاعقة، قائلا: "إنه نظم مجموعة من الكمائن على مشارف مدينة الإسماعيلية آخرها كمين أبوعطوة".

وتحدث العقيد ماجد شحاتة أحد ضباط المجموعة قائلا "إنه مساء يوم 20 أكتوبر وبعد تنظيم 2 كمين فى مشارف أبوعطوة فوجئت المجموعة بعدد من الأشخاص يتحدثون العبرية وتم فتح النيران عليهم والقضاء على أكبر عدد منهم".

ويحضر الندوة والتى تعقد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.