عاجل.. السيسى: «ثمن الكرامة بالدم والتضحيات ليس بالشعارات»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، للندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن أبطال أكتوبر قدموا لمصر الكرامة، والعزة، والنصر، والشرف، دون مقابل.

وتابع الرئيس: "احترامنا وتقدرينا لكم.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا منكم قبل كده، وكان مهم قوى تكونوا موجودين النهارده علشان نقول من خلالكم للمصريين شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاى لا بالكلام ولا بالشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات".