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عاجل.. السيسى: «ثمن الكرامة بالدم والتضحيات ليس بالشعارات»

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أحمد حمدى 2022-10-04 10:29 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، للندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن أبطال أكتوبر قدموا لمصر الكرامة، والعزة، والنصر، والشرف، دون مقابل.

وتابع الرئيس: "احترامنا وتقدرينا لكم.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا منكم قبل كده، وكان مهم قوى تكونوا موجودين النهارده علشان نقول من خلالكم للمصريين شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاى لا بالكلام ولا بالشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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