انت الان تتابع خبر رسميا – وزير التعليم يعلن عن انفرجة أزمة سيستم تقسيط المصروفات المدرسية : كله اتحل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً هام خلال الساعات الماضية بشأن عملية تقسيط المصروفات المدرسية في العام الدارسي الجديد الذي انطلق يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2022.

وأعلن حجازي عن قيامه بتكليف التوجيه المالي والإداري والشؤون المالية في الوزارة، بضرورة حل الشكاوي التي جاءت من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية بشأن المصروفات بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات الموجدة في كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح السيستم الخاص بعملية التقسيط حيث أنه بات متاحاً أمام أولياء الأمور بتقسيط المصروفات الدراسية لكل الصفوف الدراسية دون أي استثناء، بالإضافة إلي التواصل مع المديريات التعليمية لتوضيح آلية التقسيط والدفع على السيستم.