انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022: الجو منعش وجميل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر لعام 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية، حيث سوف يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار ، أما في ساعات الليل فيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية والمؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022: