انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القليوبية أنه عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022 في مدينة قها والعزب المجاورة.وأوضحت مياه شرب القليوبية، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 5 ساعات بداية من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعه مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة وأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.