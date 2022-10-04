انت الان تتابع خبر صدر منذ دقائق قليلة … التضامن تقرر صرف أكثر من 1000 جنيه لأصحاب المعاشات والتنفيذ من اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر الجاري، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وأوضحت القباج في تصريحات صحفية لها خلال الساعات الماضية، أن اليوم انطلقت عملية الصرف للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف مواطن، وهم من يتم صرف لهم أكثر من 1000 جنيها وأقل من 2000 جنيه من الخزانة العامة للدولة بشكل شهري.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية الصرف لهذه الشريحة سوف تستمر حتي غداً الأربعاء علي أن يتم البدء بعدها في الصرف للشريحة الثالثة والأخيرة.