انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة الإعلامية ماجدة عاصم والدة الراحل عمرو سمير.. ادعولها بالرحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفت منذ قليل الإعلامية ماجدة عاصم، وهي واحدة من أهم مذيعات الربط على القناة الثانية، وتزوجت من الفنان الراحل كرم مطاوع، وقدمت الكثير من البرامج الفنية وللأطفال ومن أهمها برنامج “ذكريات وحكايات” وهو الذي كان يستضيف مجموعة كبيرة الفنانين وعدد كبير من القامات الفنية الكبيرة وكان من إخراج العشماوي.

الراحلة ماجدة عاصم ارتدت الحجاب

وتعتبر ماجدة عاصم هي واحدة من أشهر المذيعات في فترة الثمانينات، وهي شقيقة الإعلامية سلوى عاصم، وتوفيت منذ قليل ويتم دفنها عقب صلاة الظهر ولكن لم يتم الكشف عن المسجد التي سوف يخرج منه جثمانها أو أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وبعدما احيلت الراحلة ماجدة عاصم لسن المعاش من العمل في التليفزيون المصري بعد وصواها لسن الستين، قررت أن ترتدي الحجاب، ولم تظهر منذ فترة طويلة ورحل نجلها المذيع الشاب عمرو سمير منذ فترة عن عمر ناهز الـ 33 عام وسط حالة من الحزن والصدمة الكبيرة.