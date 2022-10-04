انت الان تتابع خبر مفاجأة خطيرة.. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف سر كبير.. ماتت بفعل فاعل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام تامر فرج والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة بالكشف عن سر كبير، وهي التي توفيت بسبب سقوطها من الطابق الثالث من مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة بالعجوزة، وأثارت حالة من الجدل الكبير وذعر بين الأهالي.

وانهار تامر فراج في مداخلة هاتفية له دخلها مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، وهو الذي يبث على قناة الحدث اليوم، بسبب وفاة ابنته أمس بعد سقوطها من الطابق الثالث في المدرسة.

وكشف والد الطفل عن مفاجأة قائلاً “بنتي ماتت بفعل فاعل والمدرس زعق لبنتي وضربها، أمي اتصلت بيا وكانت بتصوت، وقالتلي منة في المستشفى وقعت من الدور الثالث في المدرسة، بنتي المدرس زعقلها وخوفها، وكانت بتعيط عشان تمشي، وبنت عمها كانت هتاخدها عشان تمشي راح زقهم، المدرس خوف بنتي وهو السبب في موتها”.