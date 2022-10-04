انت الان تتابع خبر تعليق تامر أمين على السبلايز: مينفعش تكون إجباري ارحموا أولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء تعليق تامر أمين على السبلايز بشكل مفاجئ عليها، وأكد أن المدارس الخاصة لا تمل ولا تكل من فرض الكثير من الرزالات على جميع أولياء الأمور، وتعد من أبرز الأشياء التي شغلت بال الجميع مؤخراً.

وعلق تامر أمين قائلاً “رفقاً بالناس، الذين لا يعرفون قصة السبلايز صاحب اخترعها، هي على المدرسة لا يجوز فرضها على أولياء الأمور”.

وتحدث تامر أمين في برنامجه “آخر النهار” من خلال قناة النهار الفضائية، إن أولياء الأمور يجب عليهم أن لا يرضخوا إلى طلبات المدارس الخاصة، ويجب عليهم أن يتظلموا إلى مديرية التربية والتعليم الذي يتبع لها المدرسة.

وعرض أمين الطلبات الخاصة بواحدة من المدارس الخاصة من جميع أولياء الأمور، وقال “الحاجات دي مينفعش تكون إجباري، وارحموا أولياء الأمور”، وأيضاً أن المدارس الخاصة تحصل على مصاريف كبيرة من أولياء الأمور ولا يجوز إجبار أي ولي أمر بهذه الطريقة.