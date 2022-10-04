انت الان تتابع خبر موعد امتحانات نصف العام 2023.. اعرفها من دلوقتي عشان تكون مستعد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتل البحث عن موعد امتحانات نصف العام 2023 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة “عربي ولغات” في جوجل من ناحية أولياء الأمور، وهذا يأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت 1 أكتوبر، وجاء طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور رضا حجازي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022/2023 موعد امتحانات نصف العام 2023، وهو يكون يوم الأحد 14 يناير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 للخميس 8 يونيو، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

وتصل مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 98 يوم بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وفترة أيام الدراسة الفعلية الفصل الدراسي الثاني 96 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وسوف تكون أيام الدراسة الفعلية 194 يوماً للعام الدراسي 2022/2023 وهو ما يصل لـ 35 أسبوع.