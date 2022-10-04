انت الان تتابع خبر مهنة هبة قطب الحقيقية.. مفاجأة كبيرة أثارت الجدل على فيس بوك مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بنشر منشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أثار ضجة كبير وهو مهنة هبة قطب الحقيقية الذي كشفها لأول مرة أمام الجميع.

وحرص شعبان عن التعليق على منشوره حول تصريحات الدكتورة هبة قطب والتي قالت فيها “الراجل المصري ميبقاش لطيف ودمه خفيف إلا في حالة واحدة”، وعلق عليها قائلاً “لا يجوز التعميم يا بروف، وياريت تخليك في تخصصك اللي هو الطب الشرعي وعلاج السموم مش نشر السموم”.

وتسبب هذا التعليق في إثارة الدهشة الكبيرة بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن الجميع كانوا يعتقدون أنها طبيبة علاقات زوجية ولكن تخصصها هو “الطب الشرعي وعلاج السموم”، وهي تقدم الكثير من النصائح المتنوعة حول العلاقة الزوجية والمنشطات والآثار الضارة على كل الرجال.