انت الان تتابع خبر موعد نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.. الرابط وإجراءات أمام المتقدمين لتسلم العمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثيرين موعد نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لمعرفة قبولهم، وهي التي أجريت طوال الشهر الفائت لجميع المتقدمين، ويكون لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، وأيضاً هذا يأتي بعد إجراء الكثير من الاختبارات طبقاً لجدول زمني، وهو تم تحديده من خلال المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال أثناء الأسبوع الحالي، وهذا طبقاً إلى مجلس الوزراء، وسوف يتم الكشف عنها من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد فتح بال التقديم في الفترة من 2 لـ 24 يوليو الفائت.

ووصل عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، وتقدم إلى المسابقة عدد 45 ألفاً و666 متقدم للمسابقة، وكل من انطبقت الشروط على 36 ألفاً و215 متقدم، ويكون حسب التوزيع الجغرافي من واقع محل الإقامة المثبت في بطاقات الرقم القومي لكل متقدم.