انت الان تتابع خبر عاجل.. قرار وزير التعليم بعد وفاة طالبة العجوزة أثناء الفسحة.. ماتت في الحال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار مهم وعاجل لكل المديريات التعليمية والمدارس، وذلك بعد وفاة الطالبة منة تامر فراج 8 سنوات في مدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة إلى إدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث في المدرسة، وهذا ما نتج عنه وفاتها بعد وصولها إلى المستشفى.

وأعلن مصدر مسؤول أن الوزارة أصدرت الكثير من التعليمات المشددة إلى جميع الإدارات التعليمية بخصوص التفاوت في تطبيق مواعيد المدرسية في المدارس على فترات تكون بين الصفوف، وهذا حتى لا يحدث تكدس وتدافع بين الطلاب.

وحرصت محافظة الجيزة على إصدار بيان مهم بخصوص سقوط واحدة من التلميذات وتدعى منة تامر فراج 8 سنوات، في مدرسة سيد الشهداء في ميت عقبة التابعة إلى إدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث في المدرسة، وهذا ما نتج عنه وفاتها بعد وصولها إلى المستشفى.

وظهر من الفحص الأولى قيام الطالبة منة في الصف الثاني الابتدائي بمغافلة مدرس الفصل بعد مطالبتها بأن تحضر والدتها لأخذها من المدرسة، وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها منه.