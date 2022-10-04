وظائف وزارة التموين.. الحقوا قدموا أوراقكم المقابلات مباشرة شغل 11 وظيفة

رياض - احمد صلاح - قامت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم إجراء حالياً إجراء مقابلات بشكل مباشر مع جميع المتقدمين على وظائف قيادية، وفي العديد من المحافظات بعد غلق باب الطلبات في سبتمبر 2022 في الكثير من المحافظات التي توجد فيها.
وظائف وزارة التموين قيادية في المديريات
1- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.
2- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.
3- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة.
4- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.
5- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس.
6- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.
7- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.
8- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.
9- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة أسيوط.
10- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.
11- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية.
شروط التقديم في وظائف وزارة التموين القيادية
- يجب أن يكون المتقدم قضى مدة بينية مقدارها يصل لعام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عان.
- ولابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب مع نوع وطبيعة العمل.
- وقضاء مدة كلية يصل مقدارها لـ 18 عاماً على الأقل وتتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.