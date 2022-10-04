انت الان تتابع خبر وظائف وزارة التموين.. الحقوا قدموا أوراقكم المقابلات مباشرة شغل 11 وظيفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه يتم إجراء حالياً إجراء مقابلات بشكل مباشر مع جميع المتقدمين على وظائف قيادية، وفي العديد من المحافظات بعد غلق باب الطلبات في سبتمبر 2022 في الكثير من المحافظات التي توجد فيها.

وظائف وزارة التموين قيادية في المديريات