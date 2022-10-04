انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن عن الصدمة : الرادار هيلقط رخصة عربيتك المنتهية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية بعدما جري تداول صورة لإحدى شاشات الرادارات تفيد برصد مخالفة سير برخصة منتهية.وتسأل عدد كبير من المواطنين حول قدرة أجهزة وشاشات الرادارات الموجودة على الكثير من طرق جمهورية مصر العربية في رصد مخالفة سير برخصة منتهية.

وأكدت الداخلية أن منظومة الرادارات الحديثة تستطيع رصد السيارات منتهية الترخيص، حيث أنها تقوم بالكشف عن لوحات السيارة فوريًا وبشكل أوتوماتيكي بمجرد مسح لوحة السيارة، حيث يتم الكشف عنها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الوزارة أن أجهزة الرادارات حالياً تقوم برصد العديد من المخالفات المرورية ولا تقتصر على السرعة فقط، كما يعتقد بعض المواطنون