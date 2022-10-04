الندوة التثقيفية ترصد انطلاق "شعلة النصر" بمشاركة أبطال مصر بمختلف المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - رصدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، انطلاق "شعلة النصر" بمشاركة أبطال مصر فى مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد ألفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذى سيظل خالدًا فى تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".