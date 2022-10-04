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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

 

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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