إشادة ألمانية بالطفرة الكبيرة فى مستوى التعليم العالى بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينس براندنبورج، وكيل الوزارة الاتحادية للتعليم العالى والبحث العلمى الألمانى، والوفد المرافق له، بحضور فرانك هارتمان، السفير الألمانى بالقاهرة، لبحث سُبل دعم التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالتعاون العلمى المُتميز بين مصر وألمانيا سواء فى البرامج المشتركة للدراسات العليا أو المنح الدراسية والتبادل العلمى.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تتميز بتنوع الجامعات حيث تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا فى مصر.

وأوضح عاشور أن الهدف من إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب فى الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبى والحصول أيضًا على شهادات دولية من الجامعة الأم.

وأشار أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية تعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية العريقة لمنح شهادات مُزدوجة، مؤكدًا أهمية التعاون بين هذه الجامعات والجامعات الألمانية من خلال تدريس برامج علمية مُتميزة كنموذج للتعاون بين الجانبين.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) والمؤسسات الألمانية مثل الصندوق الألمانى المصرى للبحوث (GERF)، وكذلك التعاون فى برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس "؛ للحصول على البكالوريوس ودرجتى الماجستير والدكتوراه فى الجامعات الأوربية المختلفة، مؤكدًا ضرورة التوسع فى دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية فى العديد من المجالات.

كما تناول اللقاء كيفية الاستفادة من خبرات الجانب الألمانى فى إنشاء برامج تدريبية فى التمريض لرفع كفاءة وتحسين مُستوى فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية، وعقد بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الألمانية.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون العلمى بين مصر وألمانيا، منها: برنامج الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة حوض البحر المتوسط PRIMA، وكذلك التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمىDAAD، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU.

ومن جانبه، أكد ينس براندنبورج حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التى تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين فى العديد من المجالات.

كما رحب الوفد الألمانى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى إنشاء فرع للجامعة فى مصر، وأشادوا بالطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر على مستوى التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات الماضية، والتى كانت دافعًا مهمًا لفكرة إنشاء فرع للجامعة فى مصر التى أصبحت تتميز بتنوع الجامعات ودعم الشراكات مع الجامعات الدولية.