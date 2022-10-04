وزيرة الهجرة: الدولة المصرية لا تنسى أبناءها فى الخارج (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة للشاب المصرى "أحمد حسين عبد الفتاح"، الذى كان يعمل فى دولة موزمبيق وأصيب بالتيفود، ويتلقى علاجه حاليا فى مستشفى دار الشفاء؛ بعد عودته لمصر على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيروبى إلى القاهرة، للاطمئنان على حالته الصحية، ودعمه نفسيا ومعنويا لاستكمال مراحل علاجه.





وحرصت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، على الحديث مع أحمد والاطمئنان عليه وأكدت له أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها فى الخارج، وتجسد ذلك فى الجهود التى بذلت لعودته إلى مصر، وعلاجه بالكنيسة القبطية المصرية والأطباء المصريين فى كينيا بالمستشفى القبطى بنيروبى على نفقتهم الخاصة، بجانب جهود أبنائنا المصريين فى موزمبيق لمساعدته طيلة هذه الرحلة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على زيارة أحمد حسين، المتواجد بالرعاية المركزة بمستشفى دار الشفاء، لتقديم الدعم النفسى له، حتى يستكمل مراحل علاجه وهو فى حالة نفسية جيدة، تساعده على تجاوز تلك الفترة الحرجة، مؤكدة له أنها مستمرة فى متابعة حالته والاطمئان عليه من خلال الطاقم الطبى الذى يتولى رعايته.

كما استمعت وزيرة الهجرة لشرح واف عن الحالة الصحية لأحمد حسين، من الطبيب محمد جمعة نائب مدير مستشفى دار الشفاء، والطبيبة دينا فتحى أحد المسؤولين عن الرعاية المركزة بالمستشفى، والذين أكدوا أنه تم وضع برنامج علاجى متكامل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، يتناسب من طبيعة حالته الحرجة منذ وصوله حتى تستقر حالته، بالشكل الذى يسمح بدراسة إمكانية إجراء تدخل حراجى إذا تطلب الأمر ذلك، خاصة أن قد أجرى له 6 عمليات جراحية خلال تواجده فى موزمبيق ولا يوجد أى سجلات طبية عن تلك العمليات والتى يعانى بشدة من آثارها وتداعياتها الخطيرة.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لوزارة الصحة على رعاية أحمد وتكفلهم بعلاجه فى مستشفى دار الشفاء، مؤكدة ثقتها فى بذل الأطباء أقصى جهود لتقديم الرعاية الطبية الممكنة لحالة أحمد.

والتقت الوزيرة سها بأسرة الشاب أحمد الذين نقلوا لها خالص تقديرهم على جهود وزارة الهجرة لنقل أحمد من أدغال إفريقيا حتى عودته سالما إلى مصر وتنسيق الجهود بين كافة الجهات وتكامل التواصل بين الجهات بالخارج والداخل حتى وصوله وتلقيه العلاج داخل الرعاية بمستشفى دار الشفاء.

وتقدمت السفيرة سها جندى بعميق شكرها للطاقم الطبى وجميع العاملين بمستشفى دار الشفاء؛ لتقديمهم الخدمة الطبية المتكاملة للشاب أحمد حسين، داعية الله أن يكلل مجهودهم، ويتم شفاء الشاب المصرى.

كانت قد نجحت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتى الطيران المدنى والصحة فى إعادة الشاب المصرى أحمد حسين، من دولة موزمبيق إلى أرض الوطن لاستكمال علاجه حيث تم توفير غرفة رعاية مركزة بطائرة مصر للطيران الذى نقلته إلى القاهرة من نيروبى، وتقديم كل التيسيرات لاستقبال الشاب وسرعة نقله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والطبيب المرافق وبالتنسيق مع الأطباء وتوفير سيارة الإسعاف الذى نقلته إلى مستشفى دار الشفاء.