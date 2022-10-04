أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد. القاهرة يعقد البرلمان العربى أولى جلساته العامة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الثالث، بمقر جامعة الدول العربية. ‎القاهرة يفتح المركز القومى للترجمة باب الترشح لجوائزه فى هيكله الجديد، على أن تقدم الطلبات فى مقر المركز. القاهرة تنظم سفارة فرنسا بالقاهرة ورشة عمل بعنوان "استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى خدمة زراعة متكيفة ومدن مستدامة وذكية"، بقصر السلطانة ملك بمصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع وكالة "إكسبرتيز فرانس" ومركز التنمية الرقمية التابع للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى. نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة بشأن الوضع فى العراق. نيويورك تحتفل الأمم المتحدة بالأسبوع العالمى للفضاء، ويأتى هذا العام من أجل تعزيز ودعم الاستدامة فى الفضاء. مسقط يقوم العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.

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