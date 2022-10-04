التضامن: صرف مساعدات عاجلة لأسر طالبتى مدرستى المعتمدية وسيد الشهداء

جدة - نرمين السيد - قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة فى واقعة انهيار السياج الخرسانى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذى وقع أول أمس، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة.





كما قررت القباج، وفقا لبيان صحفى، صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين. وتابعت القباج حادث سقوط تلميذة بالصف الثانى الابتدائى من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة والذى وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها. وتتوجه القباج، بخالص التعازى لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه.

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