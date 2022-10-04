تهنئة السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الجمهورية" ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقد تناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وضع الرئيس السيسى أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأنه فى إطار احتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيـدة قام صباح أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تجديد وزير الخارجية سامح شكرى دعوة مصر لأهمية العمل على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعودة المجتمع الدولى إلى الاعتماد على قواعد الشرعية الدولية، المتمثلة فى ميثاق الأمم المتحدة، والتعامل وفق هذه القواعد بدون انتقائية أو ازدواجية فى المعايير.

ودعا شكرى - فى حوار مع الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير "الأهرام"- إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، من شأنها أن تؤدى إلى مراعاة مصالح الطرفين، والعمل على تجاوز تصعيد العمل العسكرى، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن أصبح شديد الخطورة، فى ضوء حدة التصعيد من الجانبين، والتداعيات المترتبة عليه.

وأعرب شكرى عن أمله فى أن تنتهى قمة المناخ المرتقبة، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، إلى إجراءات عملية على الأرض، تساهم فى حل أزمة المناخ، مشيرًا إلى العديد من الاتصالات التى استبقت بها مصر القمة المرتقبة، لتحفيز الدول على رفع سقف طموحها، لتحقيق مزيد من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالتكيُّف مع المتغيرات المناخية الجديدة، أو العمل على التعامل مع فجوة التمويل، خصوصًا من قِبل الدول المتقدمة.

وقال شكرى إن الدول النامية لن تستطيع أن تكون مساهمة وحدها، فى مواجهة قضية تغير المناخ، دون أن يتوافر لها التمويل الذى يؤدى إلى تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والعمل أيضًا على التكيُّف مع الآثار المترتبة على ظاهرة التغير فى المناخ، مشددًا على أن هذه «القمة» تسعى حثيثًا للوصول إلى إجراءات عملية تسهم فى حل أزمة المناخ العالمية، سواء فيما يتعلق بالتكيُّف مع المتغيرات المناخية، أو توفير التمويل الميسر للدول النامية، خصوصًا من قِبل الدول المتقدمة لمواجهة الأزمة.

وحول القضية الفلسطينية، أوضح شكرى أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، ومصر تقف دائمًا إلى جوار أشقائها فى فلسطين، وتبذل فى سبيل ذلك العديد من التضحيات من أجل قضية عادلة، وهى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.

وعن أهم القضايا التى ستطرحها مصر خلال القمة العربية، فى نوفمبر المقبل بالجزائر، أشار شكرى إلى أنها تتمحور حول العديد من القضايا التى تعزز من الاستقرار والتضامن بين الدول العربية، وتمنع نفاذ دول خارج النطاق العربى، لتوسيع رقعة نفوذها وسيطرتها على المسار، سواء السياسى أو الاقتصادى للدول العربية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت فى فبراير الماضى.

وأضاف مدبولى -خلال اجتماعه بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتى ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية- أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛ للتكاتف معا لمجابهة هذه التحديات، خاصة فى شقها الاقتصادى، لاسيما أن مؤسسات الفكر العالمية تؤكد أن الظروف التى يمر بها العالم هى الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطال تداعيات هذه الأزمات جميع الدول بمختلف مستوياتها.

وأوضح مدبولى -خلال الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية- أن مصر تأثرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة «كورونا» والأزمة الروسية-الأوكرانية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر هاتين الأزمتين بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للإصلاح الاقتصادى.

وأكد مدبولى أن المواطن المصرى لم يجد أى نقص فى المعروض من السلع وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألا نمرر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها وتوجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادى العالمى فى هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، مؤكدًا أن أى استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمى فى التعافى.

ودعا مدبولى المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أى معوقات وجدد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، لافتًا إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات فى جميع المجالات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أى اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتى فى مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادى بناء على تكليفات الرئيس السيسى، الشهر الجارى سيضم الفاعلين فى الشأن الاقتصادى وتطرق إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتى تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة فى القطاعات المختلفة.

وأعرب محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ولاتحاد الغرف التجارية المصرية؛ لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ العام 2016.

وفى سياق آخر، عقد مدبولى، أمس الأول، اجتماعًا بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى، بحضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الاقتصادى، الذى كلّف به الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 23 ـ 25 أكتوبر الجارى، وأحد أهم مخرجات المؤتمر التى نعمل عليها هو أن يكون لدينا إستراتيجية واضحة للصناعة.

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف الصناعة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها فى ظل القدرات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر، والتى تؤهلها لتكون مركزا للتصنيع فى المنطقة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، جاء ذلك خلال لقائه أمس، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التى يتخذها قطاع البترول لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد البترولية، فى ظل التأثيرات التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذى تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعى ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات.