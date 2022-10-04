طقس الثلاثاء.. ظاهرتان تؤثران بشدة على القاهرة والسواحل الغربية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، وتوجد فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

الإسكندرية 29 23

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

دمياط 29 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 32 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

شلاتين 35 26

العلمين الجديدة 29 23

وادى النطرون 34 23

مطروح 27 23

السلوم 28 20

سيوة 29 21

العريش 29 22

رفح 29 22

الطور 34 25

كاترين 32 17

رأس سدر 34 25

نخل 32 19

طابا 34 24

نويبع 35 25

حلايب 30 27

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 32 22

بنى سويف 32 22

المنيا 33 21

أسيوط 32 21

سوهاج 35 24

قنا 37 25

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 39 25

أبوسمبل 38 26

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 26