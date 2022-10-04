محافظ المنوفية يفتتح حديقة مصر فى شبين الكوم (تفاصيل بالفيديو والصور)

جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ، خلال الافتتاح، نائبه محمد موسى، وعماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، وعمر إدريس، مستشار المحافظ والمستشار الهندسى، ووكيل وزارة الثقافة، ورئيس حى غرب شبين الكوم .

وأشاد محافظ المنوفية بحجم الإنشاءات والتطوير فى "حديقة مصر"، لافتا إلى أن الحديقة تعد نموذجًا راقيًا وإضافة جديدة للحدائق العامة بمدينة شبين الكوم، حيث تم تصميمها بشكل مميز وجذاب على مساحة 2000 م2 وتضم برجولات خشبية وأعمدة ديكورية ومقاعد استراحة للأهالى وكبار السن ونافورة مياه وأشجار زينة.

ووجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بضرورة توفير نوبتجيات صباحية ومسائية داخل الحديقة؛ للحفاظ على نظافتها والعناية بأعمال التطوير المستمر فيها، موجهًا بفتح أبواب الحديقة بأجر رمزى أمام الأهالى؛ لتكون فى متناول المواطن البسيط.

جدير بالذكر، أن حديقة مصر تتميز بموقعها الفريد بشارع جمال عبدالناصر، بجوار كورنيش شبين الكوم بموقع موقف مصر القديم.

يأتى هذا؛ فى إطار حرص محافظة المنوفية فى تنفيذ خطة تستهدف استغلال المناطق غير المستخدمة وإنشاء عديد من الحدائق العامة والمتنزهات داخل الكتل السكنية فى جميع أرجاء المحافظة؛ لخلق متنفس حضارى للأهالى.