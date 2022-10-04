هل يجوز إطعام الطعام وعمل الولائم فى ذكرى المولد النبوى؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت:"الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تعظيم واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النبى صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التى هى ركن الإيمان".

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وأضافت: "من جملة الفرح ما يقوم به بعضُ الناس من إطعام الطعام وعمل الولائم وذبح الذبائح، وهذا ما نص علماء الأمة على مشروعيته؛ نُقل عن الحافظ السخاوى فى "الأجوبة المرضية" (1/ 1116، ط. دار الراية) أنه قال: ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون فى شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم وشرَّف وكرَّم يعملون الولائم البديعة، المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرّات، بل يعتنون بقراءة مولده الكريم، وتظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، بحيث كان ممَّا جُرب".

وتابعت دار الإفتاء: "هذا من قبيل الطاعات التى يفعلها المسلمون فى هذه المناسبة، فقد نص العلماء على مشروعية الصدقة فرحًا واحتفالًا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الإمام الحافظ أبو شامة المقدسى فى كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (1/ 23، ط. دار الهدى) فقال: "فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها.. ومِن أحسن ما ابتُدِع فى زماننا من هذا القبيل: ما كان يُفعَل بمدينة إربل، جبرها الله تعالى، كلَّ عام فى اليوم الموافق ليوم مولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور؛ فإن ذلك -مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء- مشعرٌ بمحبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وجلالته فى قلب فاعله، وشكرًا لله تعالى على ما منَّ به مِن إيجاد رسوله الذى أرسله رحمة للعالمين".

حكم الصرف من أموال الزكاة على الغذاء والدواء

وكشف دار الإفتاء المصرية عن حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين فى الغذاء والدواء.

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذى تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين".

واضافت الإفتاء: "كلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة".