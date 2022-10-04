الكنيسة القبطية بإسبانيا تكرم الحاصلين على الشهادات الدراسية

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة القديسين القوى الأنبا موسى والأنبا برسوم فى ثيربيرا بدولة إسبانيا بأبنائها الفائزين فى مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الجارى 2022، وكذلك المنقولين من مرحلة دراسية إلى المرحلة التى تليها.





وتم توجيه تحية وإشادة بالدارسين فى كورس إعداد الخدام بالكنيسة لمساعدتهم الخدام فى مهرجان الكرازة ولما بذلوه من جهد فى الخدمة. وخلال الحفل، تم التكريم بيدى الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا، والأب الراهب مقار الأنبا بولا كهنة الكنيسة فى إسبانيا. جدير بالذكر، أن الأنبا يوسف، أسقف بوليڤيا هو المسؤول عن خدمة الكنيسة القبطية فى إسبانيا.

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