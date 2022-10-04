حلوى المولد تزين شارع بين الحارات برمسيس (صور)

جدة - نرمين السيد - أيام قليلة وتحل علينا ذكرى المولد النبوى الشريف، ويحتفل الملايين فى مصر وحول العالم بهذه الذكرى الطيبة، ونجد الشوارع مليئة بالشوادر الخاصة بعلب الحلوى المعروفة بـ"حلوى المولد".





ورصدت كاميرا دوت الخليج فى جولة بشارع بين الحارات فى رمسيس، محال وشوادر حلاوة مولد النبى، والتى تعرض المئات من الأنواع المختلفة من عروسة وحصان المولد. وبمجرد أن تشاهدها تشعر بالبهجة وتجد الفرحة والبسمة على أوجه المتردين على هذه المحال وتلك الشوادر، خاصة الأطفال الصغار.

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