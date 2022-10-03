رونالدو يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد فى الميركاتو الشتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 11:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، يسعى للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن رونالدو يتطلع للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل، بعد التجربة السيئة التي يعيشها مع الفريق في الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن موقف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تغير تجاه رونالدو، موضحة أنه سيسمح برحيله في ميركاتو يناير الشتوى حال وصول عرض مناسب.

وغاب رونالدو عن المشاركة مؤخرا فى الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد أمام فريق مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المباراة التى جمعتهما الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث ظل الدون على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حاول العودة إلى الدوري الإسباني العامين الماضيين دون جدوى.

وقالت صحيفة ماركا: في الصيفين الماضيين حاول كريستيانو رونالدو العودة إلى إسبانيا أولاً من خلال ريال مدريد، حيث عرض نفسه على النادي.

وأضافت ماركا، كما حاول رونالدو العودة إلى الليجا مرة أخرى عبر أتلتيكو مدريد، لكن الأمر لم يحدث وبقي اللاعب في البريميرليج.