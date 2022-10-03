عاجل.. الأرصاد: انخفاضات فى درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، أن تتوالى الانخفاضات فى درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض عن حاجز 30 درجة، وتنشط الرياح فى فترات المساء لتزيد من التحسن فى حالة الجو.
كما يسيطر مرتفع العروض الوسطى على مساحة كبيرة من البلاد جالبا معه رياح شمالية باردة نسبيا من جنوب أوروبا كما يؤدى إلى انكماش منخفض الهند الموسمى بشكل كبير.
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