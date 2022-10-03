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وتفقد قنصوة، كليات ومنشآت الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، وأكد على حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة، موجها التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.
وأشار التقرير إلى عقد الجامعة أسبوعا تعريفيا للطلاب الجدد، حول برامج ونظم الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية، استعدادا لبدء الدراسة أول الأسبوع القادم، وذلك بمقر الجامعة بسموحة الجديدة، كما تم السماح لأولياء الأمور بالحضور فى هذا اللقاء التعريفى، وكذلك القيام بجولة لمبانى وكليات الجامعة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة الإسكندرية تطرحت العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة "برنامج الطب والجراحة العامة"، وتقدم كلية طب الفم والأسنان "برنامج طب وجراحة الفم والأسنان"، الصيدلة "Pharm - D"، وتقدم كلية الهندسة برامج "العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات"، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات "برنامج الأمن السبيرانى، برنامج الأنظمة الذكية"، وتقدم كلية العلوم "برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة".
وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانا، وتضم الجامعة عددا من المبانى الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات "الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية"، ومبانى المعامل والورش، وسكنا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز، وتوفير التجهيزات المناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن عاشور يتلقى تقريرا عن استعدادات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الدراسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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