أيمن عاشور يتلقى تقريرا عن استعدادات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الدراسى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عبدالعزيز قنصوة القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، حول استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، وتنظيم الأسبوع التعريفى للطلاب الجدد.





وتفقد قنصوة، كليات ومنشآت الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، وأكد على حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة، موجها التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا.

وأشار التقرير إلى عقد الجامعة أسبوعا تعريفيا للطلاب الجدد، حول برامج ونظم الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية، استعدادا لبدء الدراسة أول الأسبوع القادم، وذلك بمقر الجامعة بسموحة الجديدة، كما تم السماح لأولياء الأمور بالحضور فى هذا اللقاء التعريفى، وكذلك القيام بجولة لمبانى وكليات الجامعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة الإسكندرية تطرحت العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة "برنامج الطب والجراحة العامة"، وتقدم كلية طب الفم والأسنان "برنامج طب وجراحة الفم والأسنان"، الصيدلة "Pharm - D"، وتقدم كلية الهندسة برامج "العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات"، وتقدم كلية علوم الحاسب والبيانات "برنامج الأمن السبيرانى، برنامج الأنظمة الذكية"، وتقدم كلية العلوم "برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة".

وأضاف المتحدث الرسمى أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تقع جامعة الإسكندرية الأهلية على مساحة 30 فدانا، وتضم الجامعة عددا من المبانى الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات "الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية"، ومبانى المعامل والورش، وسكنا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم متميز، وتوفير التجهيزات المناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.