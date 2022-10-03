جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أنه يجوز شرعا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية، لأن الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذى تجب فيه، غير أن المقصود الأعظم منها هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين فى الغذاء والدواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.