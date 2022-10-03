محافظ القاهرة يهنىء رئيس الوزراء بذكرى حرب اكتوبر المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:33 مساءً - بعث السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر العظيمة إلى معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد الفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، السيد الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة، السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيد اللواء طيار ا.ح.محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، السيد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، السيد اللواء بحري ا.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، السيد اللواء ا.ح.طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية ، السيد اللواء ا.ح. عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، السيد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة ، والسادة رئيس ووكلاء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار رجال الدولة المصرية

حيث اعرب سيادته عن خالص التهاني بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، الذي سيظل رمزا من رموز الفخر والعزة المصرية الخالدة داعيا الله ان يعيد على مصرنا العزيزة هذه المناسبة العطرة بالمزيد من التقدم والارتقاء، سائلا الله العلي القدير أن تظل مصر دائما وابدا رمزا للتنمية والرخاء وأن تبقى رايتها عالية وخفاقة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية