محافظ القاهرة يهنىء الرئيس السيسى بذكرى انتصارات حرب اكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:33 مساءً - بعث السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة...هذا نصها:

"يسعدني ان ابعث لسيادتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر العظيمة، لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاصت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا اعلوا قيم التضحية والعطاء .

وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية"