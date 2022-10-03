وكيل صحة النواب يطالب أهالي المتوفي اعتبار التبرع بأعضائه صدقة جارية له

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:33 مساءً - قال محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمستشار العلمي الطبي بصندوق تحيا مصر، إنه تم الاحتفال منذ فترة بالحالة رقم 5 آلاف لزراعة كبد جزئي في مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جراحين نوابغ في زراعة الأعضاء في مصر، مؤكدا أنه لا بد من إضافة جزء في قانون نقل الأعضاء تنص على السماح للورثة بالسماح للتبرع بأعضاء الشخص المتوفي.

وأكد محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب فك الاشتباك المتعلق بالتبرع بالأعضاء سواء الأحياء أو المتوفين، موضحا أن المستشفيات الجامعية هي المؤهلة لعمليات زراعة الأعضاء، أو المركز الذي سيتم إنشاؤه بمعهد ناصر ووجه به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستطرد أن أعضاء الشخص المتوفي يمكن أن يفيد 10 مرضى آخرين، وأهل المتوفي عليهم أن يعتبروا التبرع بأعضائه صدقة جارية له بعد الوفاة

وأكد أن الرحم عبارة عن غرفة تستقبل ويكون فيها الجنين، مضيفا أنه لا توجد حالة واحدة على مستوى العالم لنقل عضو ذكري ينتج حيوانات منوية، وكل الفتاوي المتعلقة بالأعضاء التناسلية مبكرة وهدفها عمل بروباجندا