شكرى يختتم فعاليات اليوم الأول للاجتماع التحضيرى لمؤتمر المناخ فى كينشاسا

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن كلمتى الوزير شكرى خلال الجلستين الافتتاحية والأولى للاجتماع الوزارى التحضيرى شملت عرضا شاملا لجوانب العمل المناخى التى يتعين إحداث اختراق بشأنها مع التأكيد على أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ الفعلى، وهو الأمر الذى تسعى الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 جاهدة إلى تحقيقه خلال المؤتمر من خلال العمل مع جميع الشركاء.
كما حرص الوزير شكرى على التأكيد على أهمية العمل الجاد خلال الاجتماع التحضيرى بكينشاسا من أجل الإسهام فى تقريب المواقف التفاوضية خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.
أضاف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكرى عقد لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع مع عدد من مسئولى المنظمات الدولية والدول الفاعلة فى العمل المناخى، حيث التقى قبيل الاجتماع برئيس الوزراء الكونغولى ساما لوكونديه كينجى بحضور نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة الكونغولية إيف ماسودى، كما التقى مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشا اسبينوزا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المناخ فرانس تيمرمانس، والمبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، ووزيرة الانتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، والمبعوث الرئاسى الروسى الخاص للمناخ رسلان إديلجيرييف، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبى كولينز نزوفو، والمبعوث الهولندى للمناخ الأمير خايمى دى بوربون، وذلك فى إطار المباحثات المكثفة التى تجريها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من أجل العمل على إنجاحه.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى شدد خلال لقاءاته على مدى حساسية عنصر الوقت وضرورة إحداث الاختراق الذى تتطلع إليه مختلف الأطراف من خلال مؤتمر COP27 بتنفيذ التعهدات على الأرض، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدا على التطلع إلى الخروج بالنتائج التى ترقى إلى تطلعات مختلف الشعوب فى مواجهة تحديات التغير المناخى التى باتت تداعياتها تهدد الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يختتم فعاليات اليوم الأول للاجتماع التحضيرى لمؤتمر المناخ فى كينشاسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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