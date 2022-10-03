وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستجدات الملف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأكد الجانبان على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد ، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.