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الصحة: تحسن الحالة الصحية ل8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية ومغادرة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية ل8 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت صباح اليوم، خروج 5 طالبات من مستشفى إمبابة العام بعد تلقيهن الرعاية الطبية الازمة واستقرار حالتهن الصحية.

محمد يوسف

محمد يوسف

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