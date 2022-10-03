وزيرة الهجرة: قروض تمويل عقاري للمصريين بالخارج تصل لـ5 ملايين جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وخاصة بدولة الأمارات العربية المتحدة بمنحهم قروض تمويل عقاري تصل إلي خمسة ملايين جنيه.

وقالت جندي عبر تغريدة لها على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أعلن “عن بشرى سارة للمصريين بدولة الإمارات بالتعاون مع بنك مصر. وسيتم منح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج”.

وأضافت “أبشركم بأنه سيتم العمل على إتاحة هذا العرض في الدول الأخرى وكذلك التي لا يوجد بها فروع لبنك مصر، حيث سيتم التصديق على المستندات من خلال بنك التعامل الخاص بالعميل والتوثيق من خلال السفارة”.