مصر واليونان: حكومة الوحدة بطرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية

جدة - نرمين السيد - وتناول الاتصال آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفى مقدمتها مستجدات الملف الليبى، أكد الجانبان على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها فى طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فى إطار التنسيق المستمر بين البلدين.