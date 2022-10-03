جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، فتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس من مركزى بلطيم وبرج البرلس، طبقاً للتوزيع الجغرافى بحد أدنى "230" درجه علمى، على أن يبدأ التقديم من يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر ويستمر حتى 11 أكتوبر الجارى.





جاء ذلك عقب اطلاعه على المذكرة الواردة من وكيل وزارة الصحة، الدكتورة الهام محمد محمود، لفتح باب التنسيق مرة أخرى للتقديم لمدرسة التمريض بنات ببرج البرلس، نظرًا للعجز الشديد فى هيئة التمريض بمستشفى برج البرلس المركزى والوحدات الصحية بإدارة بلطيم الصحية. وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم قبول الطالبات طبقًا لأعلى المجاميع لحين استكمال العدد بالفصلين، وسيتم بدء اختبارات القبول يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى، بعد غلق باب التقديم مباشرة، واحتساب ساعات العملى والنظرى للطالبات ابتداءً من تاريخ دخولهم المدرسة نظرًا لدخولهم بعد بدء العام الدراسى، مما يؤثر على النسب القانونية لدخولهم الامتحان.

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