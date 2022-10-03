وزير الرى يؤكد أهمية التواصل الدائم مع العاملين بالوزارة لتطوير العمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، حرصه على التواصل الدائم مع جميع العاملين بالوزارة للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، مشيرا إلى أنه يتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال المنوطة بها على الوجه الأمثل، والعمل على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء، والتأكيد على أن الكفاءة هى المعيار الأساسى للترقيات بالوزارة، وذلك طبقا لمعايير واضحة للاختيار وأسس علمية تضمن تحقيق الشفافية فى اختيار القيادات.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع العاملين بالهيئة العامة للمساحة، وبحضور المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة والتعرف على طلبات ومقترحات العاملين بالهيئة.

وأوضح "سويلم" أهمية توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بهيئة المساحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التى تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التى تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا، مع العمل على زيادة إيرادات الهيئة وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات التى تسهم فى تطوير أداء العمل، خاصة أن هيئة المساحة تعد هيئة اقتصادية تعتمد على مواردها الخاصة فى تدبير احتياجاتها المالية.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسى وفنيى الهيئة، خاصة فى ظل الخصوصية التى تتمتع بها أعمال الهيئة، مع التأكيد على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات.

وإستعرض الدكتور سويلم أعمال ومشروعات هيئة المساحة التى تشارك بها فى العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث نفذت وتنفذ الهيئة أعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس"، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما ساهمت وتسهم الهيئة المساحة فى تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة "الطريق الدائرى الإقليمى - الطريق الدائرى الأوسطى - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان"، ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد والسادس من أكتوبر.

وتنفذ الهيئة الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انتهت حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، كما تنفذ الهيئة أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ223 مدينة و4200 قرية.