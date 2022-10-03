الصحة: 8 مصابات فى حادث مدرسة المعتمدية يغادرن المستشفى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ8 طالبات، من مصابى الحادث الذى وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، فى محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابى الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة فى مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. وأكد عبدالغفار، استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين فى المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم، خروج 5 طالبات من مستشفى إمبابة العام بعد تلقيهن الرعاية الطبية الازمة واستقرار حالتهن الصحية.

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