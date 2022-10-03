ليفربول ضد رينجرز.. صلاح يشارك فى التدريبات الأخيرة قبل لقاء دوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - اختتم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تحضيراته لمواجهة ضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.ليفربول ضد رينجرز



وخاض ليفربول بمشاركة محمد صلاح تدريباته الأخيرة مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره رينجرز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق فريق ليفربول انتصاره الأول على أياكس الجولة الماضية ليحصد أول 3 نقاط فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويا مع فريقى نابولى وأياكس حيث يملك كل منهما نفس الرصيد من النقاط.

ونجح ليفربول فى تحقيق انتصاره الأوروبى الأول بعدما تغلب فى الوقت القاتل على ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.