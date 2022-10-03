محافظ الإسكندرية: بدء أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع المدارس بحى المنتزة أول

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الإثنين، بدء أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع المدارس بحى المنتزه أول بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبطول 1 كم وعرض نحو 12 مترا، وذلك بعد تكليفاته للأجهزة التنفيذية بالبدء الفورى فى رصف الشارع عقب الانتهاء من أعمال المرافق، لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة وأن الشارع يضم عددا كبيرا من المدارس.





وقال الشريف، أنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بسرعة البدء فى أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع مدارس القدس الذى يضم نحو 7 مدارس، مشيرا إلى أن الشارع كان يتم به أعمال لشركات المرافق من الصرف الصحى والغاز والاتصالات وغيرها. وأضاف المحافظ: "نحرص على سرعة الانتهاء من جميع أعمال إعادة الشئ لأصله بالشارع وخاصة بالتزامن مع عودة المدارس واستعدادا لموسم الشتاء".

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