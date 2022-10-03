حياة كريمة.. نسب الإنجاز بمشروعات قرية جلبانة فى الإسماعيلية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن هذه المشروعات تتضمن شبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطتين رفع صرف صحى بالقرية ومحطة معالجة للصرف الصحى والانتهاء من وصلات الصرف الصحى المنزلى، إضافة لشبكات الغاز الطبيعى، وشبكة الاتصالات، وفى قطاع الطرق يجرى العمل حاليا فى طريق بوابة القنطرة بطول 12 كم.
وأشارت حياة كريمة، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الملعب القانونى بمركز شباب القرية.
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